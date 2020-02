Mehrere Fahrzeuge bei Brand beschädigt

Nr. 0232

Bei einem Fahrzeugbrand gestern Mittag in Kreuzberg wurden drei weitere Autos beschädigt. Eine Passantin hörte gegen 12 Uhr Knallgeräusche, sah eine Rauchentwicklung an einem am Legiendamm geparkten Renault und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Drei in der Nähe geparkte Fahrzeuge, ein Nissan, ein Dacia und ein Citroen, wurden durch den Brand erheblich beschädigt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.