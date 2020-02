Raub in Lebensmittelgeschäft

Nr. 0322

Gestern Abend überfiel ein Mann einen Lebensmittelmarkt in Prenzlauer Berg. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben des 52-jährigen Kassierers betrat gegen 20.50 Uhr der Unbekannte, der seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen hatte, das Geschäft in der Prenzlauer Allee. Der Täter soll dann den Angestellten im Kassenbereich mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Dieser Aufforderung kam der Mitarbeiter nach. Mit der Beute soll der Unbekannte anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Kassierer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat der Direktion 1 hat die weiteren Ermittlung zu diesem Raub übernommen.