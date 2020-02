Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0318

Gestern Abend wurde eine Frau in Westend schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 69-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr den äußeren linken Fahrstreifen des Kaiserdamms in Richtung Heerstraße. Eine 72-jährige Fußgängerin betrat, zwischen geparkten Fahrzeugen heraus, über den Mittelstreifen die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Toyota. Die Seniorin fiel zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in eine Klinik verbracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der Toyota-Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 übernahm die weiteren Ermittlungen.