Mit Zwille geschossen und Reizgas versprüht

Nr. 0310

Ein derzeit noch unbekannter Mann hat gestern Mittag am U-Bahnhof Stadtmitte einen 46-Jährigen im Gesicht verletzt und anschließend Reizgas versprüht. Nach Angaben des 46-Jährigen habe sich dieser gegen 12.15 Uhr zusammen mit mehreren Bekannten auf dem Bahnsteig aufgehalten, als der Unbekannte ohne Anlass mit einer Art Zwille eine Stahlkugel auf ihn geschossen hätte und ihn dabei neben dem Auge verletzt hatte. Anschließend habe der Unbekannte Reizgas versprüht und war dann geflüchtet. Mehrere Personen klagten anschließend über Atemwegsbeschwerden und Augenreizungen. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr versorgten die Betroffenen mit Wasser, Interesse an weiteren ärztlichen Behandlungen bestand bei den Beteiligten jedoch nicht. Durch die Zugluft verteilte sich das Reizgas schnell, so dass der Bahnhof nicht gesperrt werden musste. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.