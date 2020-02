Brandstiftung an Motorroller

Nr. 0300

In der vergangenen Nacht brannte in Lichtenberg ein Motorroller. Gegen 2.15 Uhr bemerkte ein Passant Flammen an dem in der Rutnikstraße nahe einer Häuserwand abgestellten Zweirad und alarmierte Feuerwehr sowie Polizei. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, das auf die Hausfassade übergegriffen hatte. Bei den ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass Unbekannte auch versucht hatten, die Plane eines abgedeckten Fahrrades, dass einige Meter weiter weg stand, in Brand zu setzen. Die Flammen waren hier selbstständig erloschen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.