Autofahrer kam nach links ab - schwer verletzt

Nr. 0299

Bei einem Alleinunfall heute früh in Reinickendorf wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Bisherigen Ermittlungen und Zeugenangaben zufolge war der 28-Jährige gegen 4.25 Uhr mit einem VW im Eichborndamm in Richtung Waldstraße unterwegs. Dabei soll er Schlangenlinien gefahren sein, kam dann kurz vor der Kienhorststraße nach links ab und stieß gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Laterne und gegen einen Transporter geschoben, der wiederum gegen einen geparkten VW. Sanitäter und ein Notarzt brachten den Autofahrer mit Kopfverletzungen in eine Klinik, in der er stationär aufgenommen wurde. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen. Eine zuvor durchgeführte Atemalkoholkontrolle hatte einen Wert von rund 0,7 Promille ergeben. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernommen.