Mann mit Messer verletzt

Nr. 0292

Gestern Abend wurde ein Mann in Weißensee von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der 51-Jährige gegen 21.30 Uhr zunächst von dem Unbekannten am Pistoriusplatz angeschrien. Anschließend entfernte sich der Schreihals und lauerte dem Mann an der nächsten Ecke auf und griff ihn mit einem Messer an. Dadurch erlitt der Angegriffene Verletzungen am Oberarm und an einer Achsel und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dem Unbekannten gelang die Flucht.