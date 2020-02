94-Jähriger überfallen

Nr. 0290

Ein Unbekannter hat gestern Nachmittag einen Senior in Gesundbrunnen überfallen. Nach ersten Ermittlungen war der 94-Jährige gegen 16.30 Uhr mit seinen Einkäufen in der Iranischen Straße auf dem Weg nach Hause, als er von einem Mann von hinten zu Boden gebracht wurde und dieser dann dem Senior das Portemonnaie aus seiner Hosentasche entwendete. Anschließend flüchtete der Räuber. Der Überfallene begab sich dann zu seiner Wohnung und rief von dort aus Polizei sowie Rettungskräfte. Letztere verbrachten ihn in ein Krankenhaus, in dem seine Armverletzungen behandelt wurden. Eine Passantin fand kurz darauf die Geldbörse des Seniors ohne Geld auf der Straße und übergab diese Einsatzkräften. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.