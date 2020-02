Nach Unfall – Radfahrerin im Krankenhaus verstorben

Nr. 0314

Die 79-Jährige verstarb gestern Nachmittag an den Folgen ihrer bei dem Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus. Sie ist die neunte Verkehrstote in diesem Jahr.

Erstmeldung Nr. 0289 vom 1.Februar 2020: Radfahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall gestern Mittag in Tegel ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 42-Jähriger gegen 12.15 Uhr mit einem Sattelzug in der Holzhauser Straße in Richtung Berliner Straße unterwegs und bog rechts in die Auffahrt der BAB 111 in Richtung Ausfahrt Hermsdorfer Damm ab. Dabei erfasste er die Seniorin, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg neben dem Sattelzug fuhr. Die 79-Jährige erlitt Bein-, Kopf- und Rumpfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallort kam es bis 15.45 Uhr zu Sperrungen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernahm die weitere Unfallbearbeitung.