Fußgänger bei Unfall verletzt

Nr. 0286

Bei einem Verkehrsunfall in Rummelsburg wurde gestern Vormittag ein Fußgänger verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Einsatzwagen der Polizei gegen 10.10 Uhr ohne Sonder- und Wegerechte in der Weitlingstraße unterwegs. Als der Einsatzwagen die Kreuzung Weitlingstraße/Skandinavische/Einbecker Straße passierte, soll der 27 Jahre alte Fußgänger auf die Fahrbahn getreten sein und wurde von dem Fahrzeug angefahren. Der 27-Jährige wurde von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht und verblieb nach ersten Erkenntnissen zur Beobachtung stationär. Der Fahrer des Einsatzwagens trat vom Dienst ab.