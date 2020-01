Versuch vor Polizei zu flüchten endet an Baum

Nr. 0284

In Biesdorf endete die Flucht eines 28-Jährigen vor der Polizei in der vergangenen Nacht an einem Baum. Gegen 22.30 Uhr war Polizeikräften des Abschnitts 64 ein Audi ohne Kennzeichen in der Marzahner Chaussee aufgefallen. Die Polizeikräfte entschieden sich den Wagen zu stoppen, um den Fahrer zu überprüfen. Dieser ignorierte die Anhaltesignale und gab stattdessen Gas. Anschließend soll der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Seine Flucht vor der Polizei führte unter anderem über die Allee der Kosmonauten und den Blumberger Damm. Hierbei soll er mindestens einmal bei „Rot“ gefahren sein. In der Völklinger Straße, einer Sackgasse, endet die Fahrbahn in einem Wiesengelände. Der Fahrer öffnete die Tür, mutmaßlich um zu Fuß zu flüchten. Der Wagen rollte jedoch weiter, geriet so nach links und in den Fahrweg des folgenden Einsatzwagens und beide Fahrzeuge stießen zusammen. In der Folge kollidierte der Audi mit einem Baum. Der 28 Jahre alte Fahrer, der noch im Fahrzeug saß, wurde von der Besatzung des Einsatzwagens aus diesem gezogen und, da er augenscheinlich keine Verletzungen aufwies, gefesselt, um einen Fluchtversuch zu unterbinden. In einem Polizeigewahrsam wurde ihm anschließend Blut abgenommen. Der Audi wurde sichergestellt. Der Einsatzwagen der Polizei war nicht mehr fahrfähig und musste in eine Werkstatt gebracht werden.