Brandstiftungen an Firmenfahrzeugen

Mitte/Friedrichshain-Kreuzberg

In der vergangenen Nacht kam es in Wedding, Kreuzberg und Friedrichshain zu Brandstiftungen an mehreren Fahrzeugen einer Firma. In allen Fällen wurden die weiteren Ermittlungen vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft. Verletzt wurde niemand.

Nr. 0281

Gegen 2 Uhr bemerkte ein Passant Flammen an einem in der Genter Straße abgestellten Ford und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen im Bereich der Motorhaube und im Innenraum. Ein davor abgestellter Mercedes Sprinter wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt.

Nr. 0282

In der Alexandrinenstraße sah eine Passantin gegen 2.15 Uhr Flammen an einem geparkten Ford. Alarmierte Brandbekämpfer löschten das Feuer. Das Fahrzeug brannte im Motorraum komplett aus.

Nr. 0283

Ebenfalls ein Passant bemerkte gegen 2.20 Uhr Flammen an einem Skoda, der in der Hübnerstraße geparkt worden war. Die Flammen griffen auf einen davor abgestellten Pkw über und beschädigten auch diesen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Brände an beiden Fahrzeugen.