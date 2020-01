Nr. 0279 Verkehrsunfall zwischen Radfahrern

Heute früh trug sich in Karow ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern zu, bei dem der ältere der beiden schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 24-jährige Radfahrer gegen 6.18 Uhr einen für Radfahrende freigegebenen Gehweg aus Richtung Archillesstraße in Richtung Bucher Chaussee. An der Stelle wo der Weg auf die Bucher Chaussee trifft, stieß er mit einem 59 Jahre alten Radfahrer zusammen, der auf dem Radweg der Bucher Chaussee in Richtung Achillesstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der 59-Jährige, erlitt Kopfverletzungen und verlor das Bewusstsein. Hinzualarmierte Rettungskräfte verbrachten den Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernahm die weiteren Ermittlungen.