Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0278

Heute Morgen erfasste ein Mann mit seinem Auto einen Fußgänger in Gesundbrunnen und verletzte diesen dabei schwer. Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein 29-jähriger Fußgänger gegen 8.25 Uhr eine grüne Ampel hinter der Bösebrücke überquert haben, als er von dem Ford erfasst wurde. Beim Zusammenprall landete der Fußgänger auf der Motorhaube und stieß gegen die Frontscheibe des Fahrzeugs. Rettungskräfte brachten den 29-Jährigen mit Kopfverletzungen und einem Schlüsselbeinbruch zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 50-jährige Fahrer wurde unter dem Eindruck des Geschehens stehend, ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht, wo er nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen wurde. Die Bornholmer Straße war in südliche Fahrtrichtung zwischen Björnsenstraße und Grüntaler Straße für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.