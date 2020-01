Seniorin schwer verletzt

Nr. 0277

Heute Morgen wurde eine Fußgängerin in Französisch Buchholz bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 58-jähriger Autofahrer mit einem Peugeot kurz nach 7 Uhr die Triftstraße in Richtung Pankow. Als die 87 Jahre alte Passantin die Fahrbahn der Triftstraße in Höhe des Vienweg betrat, kam es zum Zusammenstoß, bei dem sie auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die Seniorin erlitt schwere Kopf- und Beckenverletzungen. Sie wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.