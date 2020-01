Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0276

Heute Morgen kam es in Köpenick zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto, bei dem der Fußgänger schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 34 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai gegen 7.30 Uhr auf der Wendenschloßstraße in Richtung Straße Zur Nachtheide unterwegs, als ein 61-jähriger Fußgänger mit einem Einkaufstrolli in Höhe der Dreggerhoffstraße die Fahrbahn der Wendenschloßstraße überquerte. Der Hyundai erfasste den Einkaufstrolli und streifte den Fußgänger mit dem Außenspiegel. Der 61-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer am Kopf sowie am Arm. Hinzualarmierte Rettungskräfte verbrachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zu den Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Wendenschloßstraße an der Einmündung Dregerhoffstraße kurzzeitig gesperrt, was sich auf den ÖPNV auswirkte. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 übernahm die weiteren Unfallermittlungen zum Unfallhergang.