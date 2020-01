Nr. 0275

Heute Morgen entdeckte eine Mieterin eines Wohnhauses in Lichtenberg eine beschmierte Hauswand und alarmierte die Polizei. Betroffen ist ein Wohnhaus an der Wilhelm-Guddorf-Straße, an dem sie die 3,5 × 1,5 Meter großen politischen Wortschmierereien in grüner Farbe gegen 8.30 Uhr im Bereich des Müllraumes feststellte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.