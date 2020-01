Politisch motivierte Sachbeschädigung

Nr. 0274

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Pkw in Steglitz beschädigt. Gegen 6 Uhr hatte eine 25-Jährige auf ihrem Weg zur Arbeit die Beschädigungen an dem Seat bemerkt und die Polizei zur Körnerstraße alarmiert. Die Täter zerstörten bis auf die hinteren Dreiecksfenster alle Scheiben, verschütteten im Innenraum eine übelriechende Flüssigkeit und besprühten das Fahrzeug von außen mit Schriftzügen, die auf eine politische Motivation schließen ließen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.