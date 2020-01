Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 0268

Gestern Nachmittag wurden zwei Frauen und ein Mann bei einem Zusammenstoß von zwei Pkw in Britz schwer verletzt. Gegen 17.30 Uhr fuhr der 40-Jährige mit einem VW die Gradestraße in Richtung Blaschkoallee. Auf der Kreuzung Gradestraße/Tempelhofer Weg kam es dann zu dem Zusammenstoß mit dem Mitsubishi einer 64-Jährigen, die den Tempelhofer Weg in Richtung Holzmindener Straße befuhr. Beide und die 56-jährige Beifahrerin im Mitsubishi erlitten schwere Verletzungen am Rumpf und mussten von Rettungskräften zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser gebracht werden. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang, übernommen.