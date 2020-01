Sachbeschädigung an Parteibüro

Nr. 0267

In der vergangenen Nacht beschmierten Unbekannte ein Parteibüro in Lichterfelde mit roter Farbe. Gegen 5.25 Uhr bemerkte ein Angestellter des Objektschutzes der Polizei die Schmiererei mit politischem Hintergrund an den Rollläden des Büros an der Straße Jungfernstieg und alarmierte weitere Polizeikräfte des Polizeiabschnittes 46. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.