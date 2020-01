Sachbeschädigungen an Schaufensterscheiben sind älter

Nr. 0270

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Sachbeschädigung nicht neu ist. Ein Verantwortlicher des Geschäfts in der Bismarckstraße teilte mit, dass die Sachbeschädigung bereits am 31. Dezember 2019 festgestellt und angezeigt wurde.

Erstmeldung Nr. 0266 von heute: Scheiben beschädigt

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht Schaufensterscheiben eines Geschäfts in Charlottenburg. Gegen 2.20 Uhr bemerkte der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma drei zersplitterte Scheiben an den Ausstellungsräumen in der Bismarckstraße Ecke Fritschestraße und alarmierte die Polizei. Da eine politisch motivierte Sachbeschädigung nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.