Festnahme nach Einbruch in Einfamilienhaus

Nr. 0240

Einsatzkräfte der Polizei haben in der vergangenen Nacht einen Mann in Lichterfelde festgenommen. Kurz vor 1 Uhr stellte ein 57-jähriger Bewohner eines Hauses im Ostpreußendamm beim Heimkommen Licht und Bewegungen im Haus fest und alarmierte die Polizei. Die Besatzung des eintreffenden Funkwagens des Abschnittes 46 nahm daraufhin im Haus einen 47-jährigen Mann fest. Diebesgut war in einem Rucksack bereitgestellt. Der mutmaßliche Einbrecher wurde dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 4 überstellt. Die Ermittlungen dauern an.