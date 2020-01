Bus mit Flasche beworfen

Nr. 0218

In der vergangenen Nacht wurde ein Fahrzeug der BVG in Gesundbrunnen durch einen Flaschenwurf beschädigt. Nach den bisherigen Ermittlungen bog der Bus der Linie 255 gegen 0.20 Uhr von der Soldiner Straße in die Prinzenallee ein, als der Busfahrer einen lauten Knall gehört habe. Der 62-jährige BVG-Mitarbeiter führte eine Gefahrenbremsung durch und stellte bei der anschließenden Inaugenscheinnahme des Busses fest, dass im hinteren Teil eine Seitenscheibe beschädigt war. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Einsatzkräfte entdeckten im Bus und auf der Straße Reste einer Bierflasche. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Der Bus musste aus dem Betrieb genommen werden und wurde auf einen Betriebshof gefahren. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernahm die weiteren Ermittlungen.