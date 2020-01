Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0212

Heute Morgen wurde ein Radfahrer in Köpenick bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 19-Jährige fuhr gegen 8 Uhr die Müggelheimer Straße aus Richtung Lange Brücke kommend auf dem Radweg entlang, als er seinen Angaben zufolge von einem anderen Radfahrer überholt wurde. Dem dabei drohenden Zusammenstoß ausweichend, kam er mit seinem Lenker an einen geparkten BMW und stürzte. Der Radfahrer, der überholte hatte, erkundigte sich noch nach dem Befinden des 19-Jährigen und fuhr dann weiter. Der junge Mann erlitt schwere Kopfverletzungen, die einen Verbleib in einem Krankenhaus nach sich zogen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.