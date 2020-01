Raubüberfall auf Getränkemarkt

Nr. 0195

Heute Vormittag überfielen zwei maskierte Männer ein Geschäft in Reinickendorf. Nach bisherigen Ermittlungen betrat zunächst ein Maskierter gegen 10.20 Uhr den Getränkemarkt in der Auguste-Viktoria-Allee und ging zum Lager, in dem sich ein Mitarbeiter des Geschäfts befand. Dort richtete er eine Schusswaffe auf den 27-jährigen Angestellten, führte ihn zu den Kassen und forderte Geld. In diesem Moment betrat sein ebenfalls maskierter Komplize das Geschäft und ging zu den Kassen. Aus einer Kasse entnahm nun einer der Tatverdächtigen mehrere Geldscheine und forderte den 27-Jährigen danach auf ins Büro zu gehen. Dort fesselten die Räuber ihn an einen Stuhl. Im Anschluss gingen sie zurück zu den Kassen und nahmen noch weiteres Geld an sich. Nachdem das Duo unerkannt aus dem Geschäft geflüchtet war, konnte sich der leichtverletzte Angestellte saus der Fesselung befreien und die Polizei zum Ort alarmieren. Auf eine ärztliche Behandlung verzichtete er. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1.