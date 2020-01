Weltkriegsbombe gefunden

Nr. 0194

Eine heute Vormittag in Mitte gefundene Weltkriegsbombe wird heute noch entschärft. Die Bombe war gegen 11.30 Uhr bei Bauarbeiten an der Jüdenstraße Ecke Grunerstraße entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine 250 kg schwere Fliegerbombe deutscher Bauart. Unsere Kriminaltechniker sind am Ort und stellten fest, dass der Zustand des Sprengkörpers sicher ist. Derzeit laufen die notwendigen Planungen für die Entschärfung. Ziel ist es, eine Entschärfung der Bombe gefahrlos sicherzustellen und die unvermeidbaren Beeinträchtigungen gering zu halten. Es wird eine Sicherheitszone eingerichtet. Eine Abstimmung mit verschiedenen Behörden ist erfolgt. Wann die Maßnahmen beendet sein werden, ist derzeit nicht absehbar. Aktuelle Infos befinden sich auf unserem Einsatz-Twitter-Kanal.