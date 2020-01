Überfall in den Mittagsstunden

Nr. 0186

Gestern Mittag hat ein mit einem Messer bewaffneter Mann einen Überfall auf einen Supermarkt in Neukölln verübt. Nach Zeugenaussagen soll der unmaskierte Mann gegen 13.30 Uhr über eine Laderampe am Hintereingang des Geschäfts auf zwei Mitarbeiterinnen der Filiale in der Sonnenallee zugestürmt sein. Während sich eine der beiden Frauen in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen konnte, wurde ihre Kollegin von dem Unbekannten mit dem Messer bedroht und aufgefordert Geld auszuhändigen. Die verängstigte Frau kam der Aufforderung nach und der Kriminelle flüchtete zu Fuß mit der in einer Plastiktüte verstauten Beute in Richtung Leo-Slezak-Straße. Die bedrohte Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.