Zeitungsladen überfallen

Nr. 0182

Ein Unbekannter hat gestern Abend den Angestellten eines Zeitungsladens in Lichtenrade überfallen. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Mann das Geschäft in der Straße Alt-Lichtenrade gegen 17.50 Uhr, soll den 40 Jahre alten Angestellten mit einer Pistole bedroht und auf die Kasse gedeutet haben. Der Bedrohte überreichte dem Kriminellen Geld, woraufhin dieser mit der Beute in einen vor dem Geschäft wartendes Auto stieg und flüchtete. Der Überfallene blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.