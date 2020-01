Radfahrerin von BVG-Bus überrollt

Nr. 0177

Bei einem Verkehrsunfall in Johannisthal ist heute Mittag eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog der Fahrer eines BVG-Busses der Linie 265 gegen 12.20 Uhr vom Groß-Berliner Damm nach rechts in die Pilotenstraße ab und übersah hierbei offenbar eine Radfahrerin, die auf dem Radweg des Groß-Berliner Damms fuhr und geradeaus in Richtung Segelfliegerdamm weiterfahren wollte. Eine Ampelregelung ist an der Kreuzung nicht vorhanden. Die Frau geriet mit ihrem Fahrrad unter das Fahrzeug und wurde überrollt. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste der Groß-Berliner Damm in Richtung Segelfliegerdamm gesperrt bleiben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.