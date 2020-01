Polizist schwer verletzt

Nr. 0161

Bei einem Einsatz gestern Abend in Neukölln erlitt ein Polizeibeamter einen Bruch des Unterschenkels und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zivilfahnder sahen gegen 20.30 Uhr vor dem U-Bahnhof Boddinstraße ein Gerangel zwischen drei Mitarbeitenden eines Sicherheitsdienstes und drei Männern. Als die Zivilkräfte die Personen voneinander trennten, stürzte der 45-jährige Polizeioberkommissar mit einem in der Gruppe stehenden Heranwachsenden im Alter von 18 Jahren. Bei dem Sturz zog sich der Polizist neben dem Unterschenkelbruch eine Bänderverletzung zu. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 18-Jährige nicht unmittelbar an der Auseinandersetzung beteiligt war, sondern schlichten wollte. Zuvor kam es auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes zu Handgreiflichkeiten zwischen den Mitarbeitenden und zwei Männern im Alter von 33 und 52 Jahren. Grund hierfür war das aggressive Verhalten der beiden Männer, die laut herumschrien und den Bahnhof nicht verlassen wollten. Bei dem Gerangel wurde eine 33-jährige Mitarbeiterin am Arm leicht verletzt. Wegen des Verdachts der Körperverletzung müssen sich die Männer nun verantworten.