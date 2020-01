Stadtweite Verkehrsbehinderungen anlässlich einer Traktorensternfahrt

Nr. 0152

Anlässlich einer Sternfahrt von Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Fahrzeugen kommt es am Freitag, den 17. Januar 2020, in Berlin zu Verkehrsbehinderungen. Die Sternfahrt wird sich auf folgenden Routen bewegen:

Route Nord: Landesgrenze B2 Dorfstraße, Malchower Chaussee, Berliner Allee, Ostseestraße, Wisbyer Straße, Bornholmer Straße, Osloer Straße, Seestraße, Amrumer Straße, Föhrer Straße, Putlitzbrücke, Stromstraße, Lessingstraße, Bachstraße, Straße des 17. Juni

Route Süd: Landesgrenze B96 Kirchhainer Damm, Lichtenrader Damm, Mariendorfer Damm, Tempelhofer Damm, Platz der Luftbrücke, Mehringdamm, Wilhelmstraße, Hallesches Ufer, Potsdamer Brücke, Reichpietschufer, Von-der-Heydt-Straße, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee, Großer Stern, Straße des 17. Juni

Route West: Landesgrenze B5 Hamburger Chaussee, B2 Heerstraße, Theodor-Heuss-Platz, Kaiserdamm, Bismarckstraße, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni

Die Polizei Berlin erwartet an diesem Tag, insbesondere für die Zeit der An- und Abreise von und zur Straße des 17. Juni gegenüber der technischen Universität, erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen und -behinderungen entlang der Routen. Im Bereich Straße des 17. Juni zwischen Ernst- Reuter- Platz und Großer Stern sind zudem umfangreiche Halteverbotszonen eingerichtet.

Die Polizei Berlin rät allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, an diesem Tag auf das Auto zu verzichten und die Angebote des ÖPNV, insbesondere der S- und U-Bahn zu nutzen. Im Bus- und Straßenbahnverkehr ist ebenfalls mit erheblichen Behinderungen zu rechnen.