Fahrzeug überschlug sich

Nr. 0151

Bei einem Verkehrsunfall in der vergangenen Nacht in Friedrichshain überschlug sich ein Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 25-jähriger Fahrer eines VW in der Karl-Marx-Allee, vom Strausberger Platz aus kommend, in Richtung Gürtelstraße. An der Kreuzung Frankfurter Tor kollidierte der VW mit dem Toyota eines 33-jährigen Fahrers. Dieser war auf der Karl-Marx-Allee in Richtung Strausberger Platz unterwegs und wollte nach links in die Warschauer Straße abbiegen. Der Toyota-Fahrer überschlug sich mit seinem Pkw und blieb in der Warschauer Straße auf dem Dach liegen. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr mussten die beiden schwer beschädigten Fahrzeuge an den Fahrbahnrand ziehen. Beide Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang, zu dem es bislang unterschiedliche Angaben gibt.