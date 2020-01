Mann bei Raub mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen

Nr. 0150

Gestern Abend wurde ein junger Mann in Kreuzberg von zwei Unbekannten ausgeraubt. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 22-Jährige gegen 20.15 Uhr nahe eines Cafés im Görlitzer Park, als sich ihm, nach seinen Aussagen, zwei als 17 – 20 Jahre alt beschriebene Männer von hinten näherten und ihm mit einer gefüllten Bierflasche auf den Hinterkopf schlugen. Während einer den 22-Jährigen in der Folge umklammerte, entwendete der andere ihm Geld aus der Hosentasche. Beide Täter flüchteten zu Fuß. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er nach einer ambulanten Behandlung seiner erlittenen Kopfverletzungen wieder entlassen wurde. Ein Raubkommissariat in der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.