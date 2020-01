Festnahmen nach Diebstahl aus Kfz

Nr. 0125

In der vergangenen Nacht nahmen zivile Einsatzkräfte in Charlottenburg zwei Männer nach einem Diebstahl aus einem Auto fest. Die Einsatzkräfte hatten gegen 22.30 Uhr in der Kantstraße die beiden 19- und 22-Jährigen dabei beobachtet, wie diese eine Seitenscheibe eines BMW einschlugen. Mit dem hochwertigen Lenkrad versuchten sie im Anschluss zu entkommen, wurden aber noch in Tatortnähe festgenommen. Bei ihrer Durchsuchung wurden dann entsprechende Tatwerkzeuge beschlagnahmt. Bei dem 19-Jährigen wurden zusätzlich ein Reizgas und ein griffbereites Messer gefunden. Beide Tatverdächtige wurden erkennungsdienstlich behandelt und einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.