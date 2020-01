Geldausgabeautomat gestohlen

Nr. 0122

Unbekannte haben gestern früh einen Geldausgabeautomaten aus einem Hotel im Ortsteil Fennpfuhl gestohlen. Gäste des Hotels in der Landsberger Allee berichteten später, dass drei Personen kurz vor 6 Uhr mit einer Sackkarre in die Lobby des Hotels kamen und den im Hotel stehenden Geldausgabeautomaten auf die Sackkarre luden. Anschließend gingen die Diebe zu ihrem vor der Eingangstür stehenden Fluchtfahrzeug und entfernten sich mit der Beute über die Storkower Straße in unbekannte Richtung. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen weißen Renault-Traffic gehandelt haben. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 6 führt die weiteren Ermittlungen.