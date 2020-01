Elfjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0113

Ein Elfjähriger ist in den gestrigen Nachmittagsstunden bei einem Unfall in Pankow schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 53-Jährige gegen 16.40 Uhr mit ihrem Opel in der Breite Straße in Richtung Damerowstraße unterwegs und erfasste beim Rechtsabbiegen in die Mühlenstraße den Jungen, der in gleicher Richtung unterwegs war und nach Zeugenangaben rennend bei Rot die Straße überquert haben soll. Eine Notärztin und Sanitäter versorgten den Elfjährigen zunächst am Ort und brachten ihn dann mit Kopf- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.