Frau beleidigt - Lebensgefährte verletzt

Nr. 0108

Heute Morgen beleidigten zwei Männer eine Frau in Hellersdorf und verletzten ihren Lebensgefährten. Bisherigen Ermittlungen zufolge befanden sich das 27 und 29 Jahre alte Paar gegen 8.45 Uhr am S-Bahnhof Wuhletal, als die Täter die Frau beleidigten. Der Aufforderung ihres Freundes dies zu unterlassen, kamen sie nicht nach. Als sich das Paar dann vom Ort entfernen wollte, trat einer der Männer dem 29-Jährigen in den Rücken, der daraufhin auf den Boden stürzte. Beide Täter schlugen und traten nun auf den am Boden liegenden Mann ein. Erst als sie die heraneilenden Einsatzkräfte bemerkten, ließen sie von ihm ab und flohen unerkannt. Der Lebensgefährte erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen. Eine Behandlung war zunächst nicht erforderlich. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 6.