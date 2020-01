Festnahmen nach bewaffnetem Überfall

Nr. 0098

Gestern Abend wurde ein Sushi-Lieferservice in Marzahn überfallen. Nach bisherigen Ermittlungen sollen zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren gegen 21 Uhr das Geschäft in der Allee der Kosmonauten betreten haben und unmittelbar hinter den Tresen in die Küche getreten sein. Hierbei soll der 18-Jährige einen 23-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht haben. Als der Bedrohte gesagt habe, dass es sich doch um eine Gaspistole handele, soll der 18-Jährige einen Schuss abgegeben und die Tageseinnahmen verlangt haben, die der Mitarbeiter in der Folge aushändigte. Beide Männer flohen zunächst mit einem Renault vom Tatort, wobei der Ältere diesen gefahren haben soll. Kurz darauf nahmen zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte die Tatverdächtigen in der Fichtelbergstraße vorläufig fest, als diese zu Fuß unterwegs waren. Daraufhin suchten Polizistinnen und Polizisten nach dem Fluchtwagen. Sie entdeckten den Renault dann im Althansweg und beschlagnahmten ihn. In diesem fanden die Kräfte eine Schreckschusswaffe. Bei der Durchsuchung der Festgenommenen entdeckten die Kräfte bei dem 18-Jährigen einen Schlagring sowie ein Messer und bei dem 16-Jährigen einen Elektroschocker. Die im Auto und bei den mutmaßlichen Tätern gefundenen Gegenstände wurden ebenfalls beschlagnahmt. Der 18-jährige mutmaßliche Fahrer des Fluchtautos ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und es besteht der Verdacht, dass er auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Die mutmaßlichen Räuber wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Dem 18-Jährigen wurde in dem Gewahrsam auch Blut abgenommen. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 6 ermittelt.