Überfälle auf Supermärkte

In den gestrigen Abendstunden wurden zwei Supermärkte in Buckow zu überfallen.

Nr. 0089

Aussagen zufolge betrat gegen 19.50 Uhr ein Mann in der Marienfelder Chaussee einen Supermarkt und bedrohte vier Mitarbeitende im Alter von 31 bis 53 Jahren mit einer Schusswaffe. Seinen Geldforderungen kamen sie nicht nach, sodass der Täter die Flucht ergriff. Verletzt wurde niemand.

Nr. 0090

Gegen 21.10 Uhr stürmte nach bisherigen Erkenntnissen ein Mann im Wildhüterweg in einen Supermarkt, bedrohte eine 20-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe und verlangte Geld. Die Kassiererin kam seiner Forderung nicht nach. Als dann noch ein 48-jähriger Ladendetektiv dazu eilte, der auf die Situation aufmerksam geworden war, ergriff der Räuber die Flucht in Richtung Am Eichenquast. Auch hier wurde niemand verletzt.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Raubtaten gibt, ist nun auch Bestandteil der Ermittlungen, die das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 übernommen hat.