Autofahrer im Krankenhaus verstorben

Nr. 0112

Der Autofahrer, der nach einem Unfall am vergangenen Donnerstag in Grunewald in einem Krankenhaus aufgenommen worden war, ist in der vergangenen Nacht verstorben.

Erstmeldung Nr. 0084 vom 9. Januar 2020: Mann kam mit Auto von der Fahrbahn ab

Gestern Vormittag kam ein Mann in Grunewald mit seinem Automobil von der Fahrbahn ab. Kurz vor 10 Uhr war der 73-Jährige mit einem Jaguar auf der Halenseestraße in Richtung Rathenauplatz unterwegs. In Höhe des Werkstättenwegs kam er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Lichtmasten und eine Bushaltestelle, bevor er zum Stehen kam. Eine Besatzung eines Funkstreifenwagens des Polizeiabschnittes 22 bemerkte das Unfallgeschehen und barg den Fahrer, der nicht ansprechbar war, aus dem Fahrzeug. Da der 73-Jährige ohne Lebenszeichen war, begannen die beiden Polizisten sofort mit Reanimationsmaßnahmen, bis er wieder Vitalfunktionen zeigte. Diese blieben jedoch wiederholt weg, sodass die beiden Polizeibeamten als auch eingetroffene Rettungskräfte der Feuerwehr erneut zu Reanimationsmaßnahmen greifen mussten. Der Zustand des Mannes konnte zunächst stabilisiert und er zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen zur Ursache und zum Unfallhergang führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2.