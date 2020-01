Festnahme nach Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Nr. 0077

Fahnder haben gestern Nachmittag zwei Männer im Alter von 26 und 36 Jahren nach einem Diebstahl aus einem Fahrzeug eines Paketzustellers in Reinickendorf festgenommen. Die zivilen Einsatzkräfte hatten den 26-Jährigen in der Waldstraße dabei beobachtet, wie er aus einem unverschlossenen Zustellerfahrzeug vier Pakete nahm und sie zu einem hochwertigen Mercedes brachte. Der 36-jährige Mann, der diese Tat als Mittäter abgedeckt haben soll, wurde bei dem anschließenden Zugriff ebenfalls in unmittelbarer Nähe festgenommen. Die Kräfte fanden in dem Mercedes weitere Pakete und beschlagnahmten daraufhin das Fahrzeug. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen bei den Tatverdächtigen konnten in einem Fall weitere Beweismittel beschlagnahmt werden. Der 26-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.