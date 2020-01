Versuchter Diebstahl von Baustelle

Nr. 0076

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht versucht von einer Baustelle in Biesdorf Buntmetall zu stehlen. Gegen 0.20 Uhr wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 62 zur Baustelle auf dem Polizeigelände in der Cecilienstraße alarmiert. Bei ihrem Eintreffen sahen die Kräfte zwei Männer in eine Grünanlage flüchten. Eine Absuche des betroffenen Geländes mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers verlief negativ. Auf der Baustelle wurden abgetrennte Stromkabel und Tatwerkzeuge, die beschlagnahmt wurden, gefunden. Das Kommissariat des Polizeiabschnittes 62 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.