Mann bepöbelt und sexuell belästigt

Nr. 0074

Gestern Nachmittag wurde ein Mann von fünf unbekannten Kindern und Jugendlichen in Moabit bepöbelt und sexuell belästigt. Nach bisherigen Ermittlungen näherte sich der 68-Jährige gegen 14.50 Uhr dem Deportationsdenkmal an der Putlitzbrücke, als er von etwa 12 bis 15 Jahre alten Jungen und Jugendlichen mehrfach als Jude betitelt wurde. In der Folge sollen ihm zwei der Täter nacheinander zwischen die Beine gefasst haben. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.