Farbschmiererei mit politischem Hintergrund

Nr. 0071

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht die Fassade einer Filiale eines Einzelhandelsunternehmens in Köpenick beschmiert. Der 31-jährige Filialleiter hatte gegen 10.20 Uhr den Schriftzug „Heil Hitler“ in roter Farbe festgestellt und die Polizei alarmiert. Der ca. 120 × 110 cm große Schriftzug wurde überstrichen, ein Fachkommissariat des Staatschutzes beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.