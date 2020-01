Cannabisblüten in Kiosk entdeckt

Nr. 0070

Heute Vormittag haben Einsatzkräfte der Polizei Cannabisblüten in einem Kiosk in Moabit beschlagnahmt. Die Kräfte des Verkehrskontrolldienstes hatten gegen 9.50 Uhr beim Betreten eines Kiosks in der Beusselstraße über 50 Verkaufseinheiten mit Cannabisblüten in Verkaufsaufstellern festgestellt. Die Streife nahm die Personalien des 46-jährigen Angestellten auf und beschlagnahmte die Blüten. Der 46-Jährige muss sich nun aber wegen unerlaubten Handels mit Cannabis verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat das Rauschgiftkommissariat der Polizeidirektion 3 übernommen.