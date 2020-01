Festnahmen nach Drogenhandel

Nr. 0068

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Abend vier mutmaßliche Drogenhändler in Halensee fest. Gegen 20.15 Uhr führten vorherige Beobachtungen der Fahnder des Polizeiabschnittes 33, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln schließen ließen, zu der Festnahme der vier 19 bis 33 Jahre alten Männern in der Halberstädter Straße. Die weiteren Ermittlungen führten dann zu einer von den vier Männern gemeinsam genutzten Wohnung in der Nähe, die durchsucht wurde. Die Zivilfahnder beschlagnahmten dort eine kleine Menge weißes kristallines Pulver in Tütchen verpackt, Bargeld, eine Digitalwaage sowie drei Smartphones. Bei einem der vier mutmaßlichen Täter wurden darüber hinaus mehr als zehn Scheckkarten von unterschiedlichen Karteninhabern aufgefunden und beschlagnahmt. Alle vier Männer wurden dem Rauschgiftkommissariat der Polizeidirektion 2 überstellt. Ein Chihuahua, der sich in der Wohnung befand, wurde zur weiteren Versorgung dem Polizeiabschnitt 33 übergeben.