Jugendlicher von Kindern im Bus ausgeraubt

Nr. 0058

Gestern Nachmittag wurde ein Jugendlicher in einem Bus der BVG im Ortsteil Falkenhagener Feld ausgeraubt. Nach den bisherigen Ermittlungen befand sich der 14-Jährige mit seinem gleichaltrigen Freund an der Haltestelle „Am Bogen“, als eine vierköpfige Gruppe Kinder gegen 16.50 Uhr in den Bus der Linie 137 stieg. Zwei der vier Kinder setzten sich neben den Jugendlichen und rissen ihm das Portemonnaie aus der Jackentasche. Als der 14-Jährige es zurückverlangte, schlug ihm einer der beiden Jungen mit der Faust ins Gesicht. Nach Verlassen des Busses an der Haltestelle „Am Kiesteich“ sprach der Jugendliche die Gruppe erneut auf sein Portemonnaie an, woraufhin einer der Täter ihm einen spitzen Gegenstand vorzeigte und ihn damit bedrohte. Anschließend flüchtete die Gruppe. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 führt die Ermittlungen insbesondere zur Namhaftmachung der Tatverdächtigen.