Einsatzkräfte bei Verfolgungsfahrt verletzt

Nr. 0057

Gestern Abend wurden vier Einsatzkräfte der Polizeiabschnitte 33 und 34 bei einer Verfolgungsfahrt in Kreuzberg verletzt. Ersten Informationen zufolge wollte eine Funkwagenbesatzung des Polizeiabschnittes 53 gegen 19.40 Uhr ein Fahrzeug in der Gabriele-Tergit-Promenade überprüfen. Der 33-jährige Fahrer dieses Toyota soll sich jedoch der Kontrolle durch Flucht entzogen haben. Bei dieser Flucht soll es zu einer Reihe von Verkehrsunfällen mit dem Fluchtfahrzeug gekommen sein. Erst mit dem verfolgenden Funkwagen in der Dudenstraße, dann im weiteren Verlauf der Straße mit einem BVG Bus der Linie 104. Weiterhin mit einem Ford in der Mussehlstraße, einem geparkten Jaguar im Schulenburgring, der dann noch in einen ebenfalls geparkten BMW geschoben wurde, und schließlich mit zwei zur Unterstützung angeforderten Einsatzwagen der Polizeiabschnitte 33 und 34. Bis auf die vier Einsatzkräfte, wovon drei ihren Dienst anschließend beenden mussten, und den Fahrer des Fluchtfahrzeuges wurde niemand verletzt. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den 33-jährigen Fluchtfahrzeugfahrer nach seiner Festnahme im Schulenburgring in ein Krankenhaus, indem er stationär verblieb. Wegen des Verdachts auf Beeinflussung durch Alkohol und Drogen wurde dort eine Blutentnahme durchgeführt. Das Fluchtfahrzeug wurde beschlagnahmt. Bis Mitternacht kam es zwecks Spurensicherung zu umfangreichen Verkehrssperrungen im Bereich der Unfallstellen. Zwei Funkwagen waren nach den Verkehrsunfällen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 hat die Ermittlungen zu allen Verkehrsunfällen, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Beeinflussung von Alkohol und Drogen übernommen.