Auto durch Explosion eines Sprengkörpers beschädigt

Nr. 0053

In der vergangenen Nacht wurde in Lichtenberg ein geparktes Auto durch die Explosion eines Sprengkörpers beschädigt. Gegen 22.30 Uhr hörten Anwohner der Fanningerstraße einen lauten Knall und entdeckten kurz darauf den stark an der Front beschädigten Skoda. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Sprengkörper und dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion werden von dem Kommissariat für Sprengstoffdelikte des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt Berlin geführt.