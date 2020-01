Mann bei Überfall schwer verletzt

Nr. 0048

Gestern Abend soll ein Mann in Alt-Hohenschönhausen überfallen worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen war der alkoholisierte 58-Jährige gegen 21.30 Uhr auf dem Weg nach Hause und befand sich vor dem Wohnhaus in der Landsberger Allee, als zwei Männer an ihn herangetreten sein sollen. Das Duo soll ihn dann geschlagen sowie getreten haben und Geld aus seiner Hosentasche entwendet haben. Anschließend flüchteten die Täter und ließen den schwer verletzten Mann zurück. Der 58-Jährige erlitt Kopf- sowie Armverletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 6 ermittelt.